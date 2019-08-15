От Сосновки до Новознаменки: дома у петербургских парков

Жизнь рядом с парком — это возможность в любой момент отправиться на пикник с друзьями, уединенную прогулку или бодрящую пробежку на свежем воздухе. «Петербургская Недвижимость» представляет подборку интересных проектов в разных районах города, которые расположены буквально в нескольких шагах от зеленых зон.

фото предоставлено компанией «Петербургская Недвижимость»

Красносельский район: «Солнечный город»

«Солнечный город»

Уютный квартал комфорт-класса находится на Петергофском шоссе, в 20 минутах езды от станций «Проспект Ветеранов» и «Ленинский проспект». Проект окружен сразу четырьмя парками — среди них Южно-Приморский, Новознаменка, Сосновая Поляна и Полежаевский. Однако у жителей «Солнечного города» есть еще и собственный парк площадью 5 га: прямо на территории комплекса. Здесь обустроен футбольный стадион, волейбольная и баскетбольная площадка, игровые и спортивные комплексы и даже специальная зона для дрессировки собак.

«Солнечный город»

«Солнечный город» возводится в несколько очередей и состоит из корпусов высотой всего 8—12 этажей. Девять домов уже сданы и заселены, для детей открыта школа и два детских сада, на первых этажах работают магазины, кафе и салоны красоты. Во дворах, закрытых от машин, обустроены игровые и спортивные площадки, а для автомобилистов предусмотрены отапливаемые подземные паркинги.

Выборгский район: «Панорама парк»

«Панорама парк»

«Панорама парк Сосновка» расположен в пешей доступности от метро «Удельная», между двумя крупными лесопарками Петербурга – Сосновкой и Удельным. Это настоящие зеленные массивы посреди мегаполиса, где можно найти множество вариантов для отдыха, развлечений и спорта. До каждого парка можно дойти всего за 10 минут, а свяжет их единая пешеходная аллея длиной около километра, проходящая через территорию проекта.

«Панорама парк» — это современный проект высокого комфорт-класса, состоящий из домов высотой 9—12 этажей. Здесь будет создана инфраструктура для жизни семей: три детских сада, школа, специальный детский клуб для игр и проведения праздников, а также площадки с интерактивными и обучающими элементами во дворах. Особым украшением станет арт-сквер с прогулочными дорожками, зонами отдыха и инсталляцией «Зеленая планета». Дворы полностью закрыты от машин, а для автомобилей жителей запроектированы подземные паркинги с «пит-стоп» станциями: здесь можно будет воспользоваться компрессором для накачивания колес и пылесосом.

Невский район: «Стрижи в Невском»

«Стрижи в Невском»

Жилой комплекс строится в нескольких шагах от станции метро «Ломоносовская», прямо напротив Парка имени Бабушкина с катком и аттракционами, любимом месте отдыха петербуржцев. Кроме того, в сентябре рядом с проектом благоустроят новое общественное пространство — сад у Ивановского карьера. Здесь появится амфитеатр с навесом и сценой, скейт-парк, велодорожки и смотровые площадки у воды.

«Стрижи в Невском» — уникальный проект с оригинальной архитектурой. Высота домов постепенно возрастает от 10 до 24 этажей, благодаря чему из окон большинства квартир открываются виды на воду Невы и зелень парка. Еще одна особенность жилого комплекса — «парящие дворы», которые расположены на стилобатах в нескольких метрах от земли и соединены воздушными мостами и пешеходным бульваром.

Приморский: ArtLine

ArtLine

Яркий и стильный жилой комплекс ArtLine строится в популярном Приморском районе, всего в 5 минутах ходьбы от метро «Старая Деревня». Недалеко от проекта находится один из красивейших исторических парков Петербурга — ЦПКиО им. С.М. Кирова на Елагином острове. Здесь можно гулять по великолепным тенистым аллеям и любоваться живописными мостами, прудами и каналами, а также кататься на лодках, роликах или велосипедах. Кроме того, в парке работает музей и регулярно проходят концерты и фестивали: словом, варианты досуга для себя найдут и любители спорта, и ценители искусства.

«ArtLine в Приморском» — это пять домов высотой 11 этажей и два апарт-отеля высотой 12 этажей. Для малышей предусмотрен детский сад, а для автомобилей жителей — наземный и подземные паркинги. Перед каждым корпусом будет создан тихий и безопасный двор, а сердцем проекта станет собственное общественное пространство с веревочным городком, спортивными площадками и игровыми зонами.

Дом, расположенный около парка, — это особая привилегия, которая добавит жизни гармонии и радости. Выбрать квартиру рядом с одной из зеленых зон города поможет компания «Петербургская Недвижимость».

Справка о компании Setl Group

Справка о компании «Петербургская Недвижимость»

ЖК "Солнечный город" – застройщик ООО "Сэтл Инвест", разрешение на строительство № 78-008-0239-2016 от 15.02.2016, проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/solnechnyi-gorod/ declarations

ЖК «Artline в Приморском» (ЖК «Артлайн») – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте наш.дом.рф

ЖК «Стрижи в Невском» – застройщик ООО «Сэтл Сити», проектная декларация на сайте https://www.setlcity.ru/ projects/strizhi

ЖК «Панорама парк Сосновка» – застройщик ООО "Специализированный застройщик "Созидание", проектная декларация на сайте наш.дом.рф