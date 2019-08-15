Раскрыта тайна августовского снега в Петербурге. Сугробы ведут к Водоканалу

Летние сугробы в Московском районе Петербурга сотворены человеком, а не природой. Охлаждающую субстанцию используют при прокладке сетей Водоканала. Об этом «Фонтанке» рассказали на предприятии 15 августа.

Залежи снега тёплым августовским днём появились у 98-го дома на улице Краснопутиловской. Нехарактерные для солнечной погоды осадки удивили горожан. Некоторые вспомнили минувшую зиму с нечищенными дорогами и дворами. Появилось даже предположение, что пара сугробов могли сохраниться в дальнем углу на снегоплавилках Водоканала.

На самом предприятии эту версию не подтвердили, но своё участие в появлении снега отрицать не стали. На Краснопутиловской ведётся прокладка сетей методом санации, то есть без земляных работ. Часть оборудования не должна нагреваться, поэтому к месту его доставляют в снегу. Сам снег организовывает подрядчик, который и проводит работы.