В Норвегии нашли радиоактивный йод в воздухе после ЧП в Архангельской области

В пробах воздуха, которые были взяты в следующие несколько дней после взрыва в районе испытательного полигона у Нёноксы, норвежский директорат по радиационной защите выявил радиоактивный йод. Эксперты не могут однозначно сказать, связно ли это с ЧП в России.

«Крошечное количество радиоактивного йода было выявлено в воздухе на нашей станции в Сванховде на севере Норвегии. Этот уровень очень низок и не наносит вреда ни людям, ни окружающей среде. Образец был взят в 9–12 августа 2019 года», – говорится 15 августа в заявлении организации.

Ученые отмечают, что находят радиоактивный йод несколько раз в год, а его «источник обычно неизвестен». Директорат пообещал провести дополнительные тесты.

«В настоящее время невозможно определить, связано ли обнаружение йода с аварией в Архангельске на прошлой неделе», – подчеркивается в заявлении.

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Несмотря на заверения норвежцев в безопасности такого количества вещества, российское отделение Greenpeace указывает на то, что «йод-131 может попадать в атмосферу при авариях на атомных реакторах». Организация просит у Роспотребнадзора и Росгидромета обнародовать сведения об изотопном составе выброса.

Официально тип взорвавшейся 8 августа ракеты не называется. Американский президент Дональд Трамп со ссылкой на разведданные написал в своём твиттере, что в Белом море испытывали крылатую ракету неограниченной дальности «Буревестник», или «Скайфолл» в натовском названии. Авария унесла жизни семи человек, из которых двое военнослужащих. Пятеро ученых саровского ядерного центра посмертно были награждены орденами Мужества. «Росатом» сообщает, что в больнице остаются шесть пострадавших: три специалиста корпорации и три сотрудника Минобороны.

Подробнее о том, что произошло в Белом море и почему детали навсегда останутся тайной, читайте на «Фонтанке» в материале «Взрыв в Белом море разбросал военную тайну. Об утонувших "изотопах" никому не расскажут».