Дорог подарок. Aston Martin пришлют покупателям «по частям»

Необычный способ отметить годовщину дружбы придумали британцы. Шесть с половиной миллионов евро – в такую сумму обойдется покупателям каждый из 19 «комплектов» Aston Martin DBZ Centenary Collection. «Комплект» будет состоять из реплики DB4 GT Zagato Continuation и новенького DBS GT Zagato Cenetary. На первом можно будет кататься только по треку, второй предназначен для дорог общего пользования. По отдельности автомобили продавать не будут.

Реплики знаменитой DB4 GT Zagato строятся вручную в мастерских Heritage Division в Ньюпорт-Пагнелл, графство Бакингемшир, в то время как новые DBS GT Zagato Cenetary будут выпущены на основном заводе в Гейдоне, Йоркшир, пишет The National. Сейчас в разной степени готовности находятся около 10 DB4 GT, на создание каждой уходит не менее 4500 человеко-часов.

Этим необычным проектом – выпуском ограниченной серии из 19 «пар» спортивных автомобилей – Aston Martin отмечает многолетнее сотрудничество с итальянской кузовной компанией Zagato. Одновременно это подарок к столетнему юбилею Zagato, принимавшей участие в создании многих культовых моделей таких марок, как Lamborghini, Ferrari, Maserati, Alfa Romeo, Bentley, BMW, Lancia и Spyker.

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В то же время Aston Martin продолжает свою серию «исторических» спорткаров, начатую в 2017 году выпуском 25 экземпляров реплики DB4 GT и продолженную 28 «автомобилями Джеймса Бонда». Эти до мельчайших деталей воспроизведенные автомобили 60-х годов прошлого века предназначены для истинных любителей марки и коллекционеров, поскольку цена, например, на «бондомобиль» находится на уровне цены на новый Bugatti Chiron – около 3 миллионов долларов.

Спортивный DB4 GT Zagato был создан в 1960-е годы для прямого соперничества с Ferrari на гоночных трассах. Всего тогда было построено 19 машин, и именно поэтому сейчас будет воспроизведено такое же количество реплик.

Покупателям «комплект» из двух автомобилей будет поставляться частями. Первые исторические DB4 GT Zagato Continuation они получат в конце этого года, а DBS GT Zagato Cenetary планируется выпустить только в четвертом квартале 2020 года.