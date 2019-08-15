«Дачное» голосование под контролем Смольного. Кому придется пахать на губернаторских выборах

Внеплановые «дачные» комиссии по выборам губернатора сформируют из людей, лояльных петербургской администрации. Половина парламентских партий не стали выдвигать туда своих представителей, остальные договорились со Смольным.

Влад Некрасов/Коммерсантъ

Пока председатель петербургского избиркома Виктор Миненко под давлением ЦИК обещает сократить предполагаемый масштаб «дачного» голосования, процесс формирования комиссий, которым предстоит провести выборы за пределами Петербурга, подходит к концу. Как выяснила «Фонтанка», оппозиционные партии, критиковавшие идею создания «дачных» участков, от возможности проконтролировать голосование на них отказались сами. Близких к Смольному людей проводить выборы за пределами Петербурга по договоренности с администрацией отправила Партия роста. Кроме нее ресурсов помочь в организации выборов на дачах хватило у «Единой России», ЛДПР, чей петербургский экс-лидер недавно перешел на работу в Смольный, и общественных организаций, получающих бюджетную поддержку.

Как пройдут губернаторские выборы, зависит от того, кто именно будет их проводить и кто будет считать голоса дачников, которым петербургские власти в этом году разрешили выбрать губернатора за пределами города. Главная претензия оппозиционных партий – выборы вдали от города сложно проконтролировать.

Избирательные комиссии, которые будут работать в садоводствах Ленинградской области и на территории Псковской, город сформирует в ближайшую неделю. По закону людей в состав участковых комиссий предлагают партии. Причем преимущество – за парламентскими. В Петербурге их целых шесть. Однако, как выяснила «Фонтанка», правом поучаствовать в формировании комиссий и получить таким образом контроль над чистотой «дачного» голосования воспользовались только три из них – «Единая Россия», ЛДПР и Партия роста.

Не выдвинули людей в состав комиссий ни «Справедливая Россия», ни КПРФ, хотя кандидаты в губернаторы от этих партий активно критикуют решение создать загородные участки. «Мы против дачных участков как таковых, поэтому принципиально не участвуем в их формировании», – заявила «Фонтанке» глава региональной КПРФ Ольга Ходунова. Той же позиции придерживается лидер петербургской «Справедливой России» Марина Шишкина. Руководитель городского «Яблока» Екатерина Кузнецова пояснила «Фонтанке», что усилия партии сосредоточены на муниципальной, а не на губернаторской кампании.

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При этом люди, в руки которых Партия роста передала контроль за голосами дачников, не имеют к ней никакого отношения. Зато они тесно связаны с исполнительной властью и муниципальными администрациями. В расположенные под Гатчиной садоводства Партия роста отправила десант чиновников администрации Василеостровского района: бухгалтера, сотрудников отдела закупок, благоустройства, экономики, даже физкультуры. В Киришах и под Приозерском от имени Партии роста выборы проведут работники администрации областного поселка Тельмана бок о бок с сотрудниками муниципального предприятия, которое занимается там благоустройством. Под Ломоносов партия командировала бухгалтера и работника спортивного отдела администрации Кронштадтского района, а также дочь сотрудницы этой же администрации, работающей по совместительству секретарем территориального избиркома от «Единой России». Некоторые представители, делегированные партией в дачные комиссии, в прошлом уже работали в избирательной системе, но оказались там на этот раз по квоте ЛДПР.

Партия роста выдвинула в дачные комиссии людей, связанных с городской администрацией, по договоренности с ней, пояснили «Фонтанке» два близких к Смольному собеседника. Провести переговоры с партиями об этом, утверждает источник в администрации города, поручили Олегу Капитанову, экс-лидеру петербургской ЛДПР, недавно отказавшемуся от депутатского мандата ради должности председателя комитета по межнациональным отношениям. Капитанов до сих пор сохраняет контроль над петербургским отделением ЛДПР: роль временного координатора сейчас исполняет его помощник Юрий Ломакин. Со времени работы в Заксобрании у Капитанова сохранились рабочие отношения с парламентскими партиями, поэтому неудивительно, что в Смольном возложили на него роль коммуникатора по таким вопросам, говорит собеседник «Фонтанки».

Результатом договоренностей между Смольным и Партией роста может стать перераспределение электронных урн для голосования между избирательными участками внутри Петербурга, знает еще один источник «Фонтанки». Основные силы Партия роста на этих выборах бросила на Фрунзенский район – именно там живут сторонники экс-депутата Госдумы Оксаны Дмитриевой, там же партия провела успешную кампанию по защите от застройки Парка интернационалистов. В муниципалитеты Фрунзенского района лидер петербургского отделения Павел Швец ведет несколько десятков кандидатов, преодолевая сопротивление со стороны избиркомов. Поэтому в партии заинтересованы в том, чтобы на участках в этом районе появились электронные комплексы обработки бюллетеней (КОИБы), которые затрудняют возможные фальсификации. По словам собеседника «Фонтанки», КОИБы во Фрунзенский район могут «перебросить» из соседнего Красногвардейского.

Координатор петербургской ЛДПР Юрий Ломакин сообщил «Фонтанке», что партия направила в «дачные» комиссии «своих сторонников». В Кронштадтском районе ЛДПР, судя по всему, активно поддерживают чиновники: по партийной квоте в комиссиях оказались сотрудники районной администрации и подконтрольных ей учреждений, а также муниципальный депутат-единоросс. В формировании участковых избиркомов, закрепленных за Кронштадтом, поучаствовала и районная ячейка КПРФ. Коммунисты выдвинули в комиссии руководителей расположенных в Ленобласти садоводств. Это решение не было согласовано с городским руководством партии, сказала «Фонтанке» Ольга Ходунова.

Не остались в стороне от формирования дачных комиссий общественные организации, которые на первый взгляд не имеют отношения к выборам. Среди них – молодежная «Гаудеамус» и правозащитная «Милосердие». Обе и в прошлом выдвигали людей в участковые избиркомы Петербурга. И обе регулярно получают бюджетное финансирование. «Милосердие», например, в 2015 году получила 8 млн рублей за счет президентского гранта на организацию Патриотического дискуссионного клуба. Более миллиона рублей город в прошлом году отдал организации «Гаудеамус» на проведение КВН и других студенческих конкурсов.

Намерение петербургских властей организовать 92 избирательных участка в Псковской и Ленинградской областях вызвало критику со стороны Центральной избирательной комиссии. Под давлением ЦИК председатель петербургского избиркома Виктор Миненко объявил, что согласен упразднить 15 комиссий.

От видеонаблюдения на оставшихся за чертой города участках избирком отказался, сославшись на экономию. Объясняя это решение, Виктор Миненко выразил уверенность: не допустить фальсификаций помогут наблюдатели, которых направит «в поля» петербургская Общественная палата. В этой организации утверждают, что подготовили 4 тысячи неравнодушных горожан для контроля за голосованием. «Фонтанка» обнаружила и среди них преимущественно собранных по разнарядке сотрудников бюджетных учреждений. Однако на участки в день голосования под эгидой Общественной палаты отправятся не только они. Партнер палаты, организация «За честные выборы», председатель которой недавно заявила, что «кампания проходит без серьезных нарушений, а выборы становятся более конкурентными», набирает наблюдателей среди студентов. Корреспондент «Фонтанки» откликнулась на предложение понаблюдать за выборами, присланное в соцсетях. За рабочий день на участке ей пообещали благодарственное письмо, павербанк с эмблемой «За чистые выборы» и 700 рублей – последнее разглашать запретили.

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Мария Карпенко, «Фонтанка.ру»