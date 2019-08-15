Гендиректор «Спартака» намекнул на то, что новичок «Зенита» Малком приехал в Россию «за баблом»

Новичок футбольного клуба «Спартак» Андре Шюррле получает гораздо меньше новичка «Зенита» Малкома. Гендиректор московской команды Томас Цорн в интервью YouTube-каналу «КраСава» объяснил это тем, что Шюррле приехал к ним за футболом.

— Малкому в «Зените» дали 7 миллионов. У Шюррле в процентном отношении насколько меньше зарплата в России?

— Намного. Точно не скажу, но у него намного меньше, чем было в Дортмунде. Он пошел на колоссальное понижение.

— Откуда же у него такая любовь к России? Что здесь делает Андре Шюррле?

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— (Разводит руками.) Уговорили. Дали доверие. Он приехал за футболом, не за баблом.

Немецкому полузащитнику Андре Шюррле 31 год. Он перешел в «Спартак» 31 июля 2019 года на правах аренды на один сезон. Стоимость аренды – 1 млн евро. Зарплата футболиста – 3 млн евро, что действительно в два раза меньше того, что Шюррле получал в «Борусии». По условиям арендного соглашения, «Спартак» может выкупить Шюррле за 8 млн евро. Не вызывается в сборную Германии с марта 2017 года.

В то же время «Зенит» приобрел Малкома у «Барселоны» за 40 млн евро. По данным инсайдеров, годовая зарплата бразильца в петербургском клубе около 6,5 млн евро. При этом Малкому всего 22 года, и он считается перспективным игроком. За сборную Бразилии еще не сыграл ни одного матча. Ранее заявил, что, если этого так и не произойдет, он готов рассмотреть вариант с выступлением за сборную России .