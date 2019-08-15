Вулкан с говорящим именем Попокатепетль эффектно выплюнул дым, меняющий цвет

Один из самых активных вулканов планеты – мексиканский Попокатепетль – продолжает извергаться.

Зафиксированное на видео извержение 13–14 августа очень красиво. «Дымящийся холм» (так переводится его название с языка науатль: «попока» означает «дымится», а «тепетль» – «гора» или «холм») выплюнул столб пепла, водяного пара и газов на километровую высоту, а затем разбросал вокруг раскаленные камни. Вулканическая деятельность, по данным VolcanoDiscovery, зафиксирована и 15 августа.

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«Фонтанка» писала у нём только в этом году уже дважды, в марте и в июне. Сильное извержение произошло 27 июля. Попокатепетль выбросил гигантское облако пепла в тот самый момент, когда над кратером пролетал самолет с сотрудниками природоохранной организации.

Тогда мексиканское агентство по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредило общественность о том, что к вулкану не следует приближаться из-за риска падения осколков, писал Charlotteobserver. Тем не менее на днях в СМИ появились сообщения о том, что на вершину взобралась группа альпинистов, безрассудно рискуя жизнями.

Попокатепетль – вторая по высоте вершина Мексики, 5426 метров, расположен в 80 километрах к юго-востоку от Мехико. Подобно знаменитой Фудзияме, он имеет форму почти правильного конуса диаметром 25 километров в основании, глубина его кратера – около 170 метров. Вулкан считается весьма активным, иногда из-за него даже приходится отменять рейсы из ближайших аэропортов.