«Правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы»: как пилот с петербургским дипломом спас 234 жизни в поле под Москвой

41-летнего Дамира Юсупова, командира рухнувшего под Москвой лайнера, и его команду уже предложили представить к государственным наградам и в Кремле, и в правительстве. С небольшим налетом и всего годом стажа в должности командира воздушного судна в экстренной ситуации он смог посадить в кукурузном поле машину с отказавшими двигателями, сохранив 234 жизни. Его долгий путь в небо начался с петербургского диплома.

командир экипажа Дамир Юсупов//коллаж/СК РФ/соцсети

Ролик с Дамиром Юсуповым разлетелся по соцсетям сразу после аварийной посадки ранним утром 15 августа. Мужчина стоит в аварийном выходе самолета с мегафоном и уверенно наставляет пассажиров на путь с поля, где только что посадил авиалайнер: «Правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». Трудно поверить, что еще недавно он был не пилотом «Уральских авиалиний», а юристом и руководителем в татарской автономии.

Утренним рейсом «Уральских авиалиний» в Крым из Жуковского 15 августа вылетели 234 пассажира и члена экипажа, в том числе 41 ребенок. По предварительной версии, в турбины при взлете попала стая чаек, вызвав моментальный отказ одного двигателя и потерю тяги во втором. С полными баками в ручном режиме командир корабля плавно направил машину на кукурузное поле в километре от аэродрома — около деревни Рыбаки. При посадке на брюхо, по последней информации, пострадали 74 человека, то есть каждый третий. Но никто не погиб. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и премьер Дмитрий Медведев уже высказались за представление экипажа к госнаградам.

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Дамир Юсупов, как рассказал журналистам его брат, родом из Красноярского края — из маленького городка Игарка, где живет всего 4000 человек. В 1990-е годы он вместе с семьей перебрался в город Сызрань в Самарской области, где базируется известное высшеe военное авиационное училище. Его отец, как он в 2017 году рассказывал уральскому порталу «Прополевской», тоже был командиром экипажа воздушного судна, летал на вертолете Ми-8 и очень любил свою работу — переживал необъятное чувство свободы в небе. С детства у Дамира была мечта самому сесть за штурвал.

Но будущих летчиков в училище отбирали — как космонавтов, Дамир не прошел медкомиссию и стал юристом. Как сообщили в администрации Сызрани, несколько лет он проработал в местном Фонде жилья и ипотеки и был заместителем руководителя автономии татар города.

Его непосредственный руководитель добавил, что Дамир Юсупов всегда был очень отзывчивым человеком, но мечтал сменить профессию и стать пилотом. И в 32 года все-таки поступил в Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Первый полет он совершил там и, по иронии судьбы, на «кукурузнике» — Ан-2, запомнив его на всю жизнь. В 2013 году он закончил вуз с отличием, получил свидетельство пилота коммерческой авиации и сразу же был принят на работу в «Уральские авиалинии», перебравшись поближе к её базовому аэропорту — в Екатеринбург.

Долгое время Юсупов работал вторым пилотом на Airbus A320, 319, 321. Летал по России, в Китай, Среднюю Азию, Турцию, Арабские Эмираты, Тунис, Египет. Чартерными рейсами возил казанскую хоккейную команду «Ак Барс», футбольный «Рубин» и сборную России по фигурному катанию.

В 2017-м налет был небольшим — всего 2000 часов в небе. 15 августа 2019 года авиакомпания сообщила, что он налетал уже более 3000 часов — это в два раза больше минимума для получения должности командира воздушного судна. Её он получил год назад. По данным с сайта авиакомпании, зарплата такого специалиста — до 640 тысяч рублей в месяц. В 2018-м Юсупов получил вторую специальность, окончив Ульяновский институт гражданской авиации по направлению «аэронавигация».

Как пишет Е1.RU, с небом Дамир связан не только по работе — на борту самолёта он встретил свою будущую жену Наталью. Это был тот исключительный случай, когда он летел не в кабине самолета, а в салоне. Она летела с дочерью, а он сел рядом и стал с ней общаться. Теперь они воспитывают двоих детей. Маленький сын не расстается с игрушечным самолетом.

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По словам молодой мамы, она всегда отслеживает полеты мужа по Flightradar, и 15 августа тоже это делала. Но не придала значения тому, что самолет пропал после взлета, подумала, что задержка. А потом он позвонил с незнакомого номера и сказал, что «все хорошо» и «все живы».

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поблагодарил экипаж за мужество и профессионализм и заявил, что «эти люди должны быть представлены к наградам». Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал летчиков героями. О необходимости готовить документы на представление следом заявил и премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства.

А глава Росавиации Александр Нерадько в эфире «России-24» напомнил, что в 2009 году командир Airbus A320-214 авиакомпании US Airways Чесли Салленбергер, посадивший самолет после столкновения со стаей казарок на воду реки Гудзон, стал национальным героем США.

Песков уточнил, что вручение государственных наград проводится по указу президента страны. «После того, как герои будут представлены к наградам, будут выполнены необходимые формальности, в кратчайшие сроки, никаких сомнений нет, они будут награждены», — заверил он.

Расследованием инцидента занимается Московское межрегиональное следственное управлением на транспорте Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Расшифровка черных ящиков, как заявили в Росавиации, займет три дня. Сам самолет решено списать — он застрахован в «Альфастраховании».

Экипаж лайнера, как это всегда делается в таких случаях, на время расследования отстранен. Частично он уже вернулся домой. Юсупов, как рассказала его супруга журналистам, планирует прилететь в Екатеринбург из Жуковского в ближайшее время, но уже не за штурвалом. А глава Росавиации и руководство авиакомпании анонсировали скорое возвращение летчиков в небо — ведь они приняли единственное верное решение и сделали все правильно.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»