АРКАН нашел в Таджикистане автомобиль, угнанный ранее в Петербурге

предоставлено компанией ARKAN

Главная задача поискового маяка – быть незаметным, его не должны обнаружить. Поисковое оборудование «вступает в бой» тогда, когда преступники уверены, что их планам уже ничего не угрожает.

Чаще всего угонщики довольно долго держат украденный автомобиль в отстойниках, глушат сигналы от противоугонных систем. Это время тратится на то, чтобы «найти и обезвредить» всю имеющуюся у автомобиля защиту. Однако рано или поздно, автомобиль все равно будет перенаправлен на продажу. И в это время профессионально смонтированный маяк выходит на связь.

Установленный на Toyota Land Cruiser поисковый маяк вышел на связь спустя длительное время после угона. Все это время преступники глушили систему, однако обнаружить надежно спрятанное оборудование ARKAN им так и не удалось. Специалисты Мониторингового центра зафиксировали сигнал, машина отображалась в городе Худжанд республики Таджикистан. Благодаря эффективному взаимодействию с милицией города Душанбе, машина вскоре была найдена. Преступники уничтожили VIN номера, но это не помешало специалистам идентифицировать автомобиль. Сейчас Toyota находится на парковке ГАИ, следственные действия продолжаются.