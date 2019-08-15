Российские СМИ рассказали о готовности передать Курилы Японии. МИД недоволен «нечистоплотной интерпретацией»

Сразу несколько медиа заявили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров якобы пообещал передать Токио два острова – Хабомаи и Шикотан. Дипломаты навали это «дезинформацией».

«Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволил ряд СМИ, слов С. В. Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией. Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе "Сергей Лавров озвучил условия передачи островов Японии" недопустимы и являются дезинформацией», – сообщается 15 августа в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Россия настаивает на признании Токио итогов Второй мировой войны, включая курильский вопрос.

В СМИ заявили, что Россия якобы готова передать часть островов именно после подписания мирного договора.