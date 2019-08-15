Российские СМИ рассказали о готовности передать Курилы Японии. МИД недоволен «нечистоплотной интерпретацией»
Сразу несколько медиа заявили, что министр иностранных дел РФ Сергей Лавров якобы пообещал передать Токио два острова – Хабомаи и Шикотан. Дипломаты навали это «дезинформацией».
«Удивлены нечистоплотной интерпретацией, которую позволил ряд СМИ, слов С. В. Лаврова, повторяющих российскую официальную позицию по выработке мирного договора с Японией. Обращаем внимание на то, что любые спекуляции в духе "Сергей Лавров озвучил условия передачи островов Японии" недопустимы и являются дезинформацией», – сообщается 15 августа в заявлении МИД.
Внешнеполитическое ведомство подчеркнуло, что Россия настаивает на признании Токио итогов Второй мировой войны, включая курильский вопрос.
В СМИ заявили, что Россия якобы готова передать часть островов именно после подписания мирного договора.
Справка:
У России и Японии отсутствует мирный договор по окончании Второй мировой войны. Условием его заключения Токио поставил возвращение островов Южно-Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. При этом Токио ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы заключается в том, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и российский суверенитет над ними, имеющий соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В ноябре 2018 года, после встречи Путина и Абэ в Сингапуре, стороны объявили об ускорении переговорного процесса по мирному договору и Курилам. За основу решили взять документ 1956 года, что стало серьезной уступкой со стороны Японии.
Однако пока Москва и Токио не пришли ни к какому соглашению.