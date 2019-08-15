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15.08.2019 16:48
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Полиция пришла за долгами обанкротившегося «Мостостроя №6». Оперативники проводят обыски в офисах и квартирах бывшего руководства

Сотрудники ГСУ ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти проводят обыски по 27 адресам, среди которых – офисные помещения и квартиры бывшего руководства АО «Мостострой №6». Ищут следы 2,7 млрд рублей.

По данным «Фонтанки», среди адресов – офисные помещения на Гончарной улице, 14, а также бизнес-центр «Компрессор» на Большом Сампсониевском. Источники издания сообщают, что уголовное дело по заявлению АО «АБ «РОССИЯ» было возбуждено еще в мае по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В фабуле дела — хищение кредитных средств на 2,7 млрд рублей в период 2014–2015 гг.

Напомним, «Мостострой №6» считался одним из крупнейших городских подрядчиков по строительству объектов транспортной инфраструктуры. Основными владельцами компании долгое время были Игорь Минаков и Владислав Жоров – экс-партнеры по банку «Объединенный капитал». В 2016 году предприятие обанкротилось, бросив недоделанными работы по нескольким контрактам общей стоимостью 10 млрд рублей: по строительству Синопского тоннеля, пробивке Обводного канала до проспекта Обуховской Обороны, строительству развязки на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Непокоренных, развязки на Зеленогорском шоссе в Репино.

В отношении членов совета директоров и руководителей предприятия в арбитражном суде Московской области рассматривается требование о привлечении к субсидиарной ответственности и взыскании убытков, на имущество наложен арест. Требования к членам совета директоров поддержал и АБ «РОССИЯ». По данным «Фонтанки», это не единственный банк, который обвиняет бывшее руководство компании в хищениях.

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