Петербургский избирком под давлением ЦИК избавился от 15 «дачных» участков. Голосовать на оставшихся хотят 10 тысяч горожан

Петербургская избирательная комиссия упразднила 15 загородных участков по выборам губернатора. Такое решение избирком принял на заседании 15 августа после жесткой критики со стороны ЦИК.

Из 20 участков, которые петербурские власти планировали организовать в Псковской области, горизбирком ликвидировал пять: два в Пскове, по одному в Заплюсье, Неелово и Спицино. Наиболее удаленные от Петербурга участки – в Великих Луках, Невеле, Опочке – упразднять не стали. В садоводствах Ленинградской области число избиркомов уменьшили на 10 (изначально их планировали создать 72). Представитель Партии роста Алексей Березин на заседании предложил альтернативный проект решения – упразднить все расположенные за пределами Петербурга участки. Эту идею поддержали помимо него только три члена горизбиркома, выдвинутые «Справедливой Россией», «Яблоком» и КПРФ.

На данный момент желание проголосовать за кандидатуру губернатора на дачах изъявили около 10 тысяч горожан, заявил председатель петербургского избиркома Виктор Миненко. Подавляющее большинство из них хотят прийти на участки, расположенные в Ленинградской области.

Сократить масштаб «дачного» голосования городской избирком решил после настоятельных рекомендаций председателя Центральной избирательной комиссии Эллы Памфиловой отказаться от создания участков за пределами Петербурга вовсе, особенно на территории Псковской области. У ЦИКа есть серьезные основания опасаться нарушений на этих участках, говорила Элла Памфилова. Одно из этих оснований – недостоверные заявления о намерении горожан голосовать за пределами города, которые поступают через систему «Мобильный избиратель», заявил неделю назад зампред ЦИК Николай Булаев. По его словам, в половине этих заявок указаны несуществующие номера телефонов. ЦИК не будет принимать эти заявления, пока не убедится в их подлинности, заявил Булаев, пообещав прислать в Петербург проверку.