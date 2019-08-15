Борис сменил Терезу, а «Новичок» остался. В крови у ещё одного британского полицейского нашли «русский яд»

У офицера полиции Великобритании обнаружили следы «Новичка». Он стал уже вторым сотрудником британских правоохранительных органов, пострадавшим от нервно-паралитического вещества.

«Офицеру оказали необходимую медицинскую помощь, и он вернулся к выполнению своих обязанностей», – сообщает 15 августа Reuters со ссылкой на Скотленд-Ярд.

У полицейского, приехавшего на место происшествия в Солсбери, не сразу выявили заражение веществом. Сперва тесты ничего не показывали, однако другой метод в 2018-м позволил обнаружить следы «Новичка» в крови. Имя пострадавшего не называется.

Раньше считалось, что единственным пострадавшим полицейскими был Ник Бэйли.

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По версии британской стороны, 4 марта 2018 года бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства «Новичок». Лондон выступил с утверждением, что Москва с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все обвинения на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. Впоследствии заведующий военной лабораторией в Портон-Дауне Гари Эйткенхед заявил, что британские специалисты не смогли установить происхождение вещества, которым были отравлены Скрипали.

Скандал с «Новичком» в части российской прессы связывали с позицией тогдашнего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй. Якобы именно ей было выгодно постоянное муссирование этого конфликта, чтобы отвлечь британцев от более серьезной проблемы – так и не состоявшегося выхода из Евросоюза. В июле Тереза Мэй ушла в отставку, её сменил Борис Джонсон, сторонник Брекзита, но «Новичок» всплыл в прессе вновь.