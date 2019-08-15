«Роскосмос» признал проблемы с парашютами, которые ставят под вопрос полёт на Марс

Госкорпорация «Роскосмос» сообщила о неудачном испытании системы парашютов в рамках подготовки к миссии ExoMars-2020, которая реализуется совместно с Европейским космическим агентством. Несмотря на доработки системы, парашюты, необходимые для приземления марсохода, продолжают рваться.

«28 мая была впервые протестирована последовательность развёртывания всех четырёх парашютов. Механизмы развёртывания сработали корректно, общая последовательность развёртывания была выполнена, однако купола обоих основных парашютов получили повреждения. По результатам инспекции оборудования реализованы конструктивные доработки к очередным высотным бросковым испытаниям, проведённым 5 августа. Результаты предварительной оценки позволяют сделать вывод о корректном выполнении первых этапов, однако до наполнения были отмечены повреждения купола, аналогичные повреждениям, наблюдаемым при проведении предыдущих испытаний. В результате испытательный модуль снижался лишь на вытяжном парашюте», – сообщил 15 августа официальный сайт ведомства Дмитрия Рогозина.

О повреждениях испытательного модуля в момент приземления на порванном парашюте не сообщается. «Обнаружено всё оборудование, получены все видеозаписи и телеметрические данные», – лишь отмечают в «Роскосмосе». Вернуться к испытаниям парашютов для марсохода планируется в конце текущего года.

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В любом случае дата самого полёта на Марс сдвинулась. Если ранее Дмитрий Рогозин утверждал, что марсоход стартует с Земли 20 июля 2020 года и сядет на красную планету 19 марта 2021 года, то сегодня «Роскосмос» сообщил, что старт российского ракетоносителя с оборудованием миссии ExoMars пока «запланирован в рамках «астрономического окна» 26 июля — 13 августа 2020 года с прибытием на Марс в марте 2021 года».

Совместнный с европейцами проект «ЭкзоМарс» реализуется в несколько этапов. В 2016 году уже были запущены космический аппарат Trace Gas Orbiter и десантный модуль «Скиапарелли». На втором этапе к Марсу должен отправиться десантный модуль совместной разработки «Ростеха» и «Роскосмоса» с европейским автоматическим марсоходом на борту.

«Работы с марсоходом в компании Airbus Defence and Space близятся к завершению», – отметили в «Роскосмосе».