Севший на кукурузное поле лайнер «Уральских авиалиний» решили не восстанавливать. А экипаж представить к госнаградам

Самолет A321 авикомпании «Уральские авиалинии», который экстренно приземлился на кукурузное поле в Подмосковье после взлета из Жуковского, восстановлению не подлежит, сообщили в пресс-службе "Уральских авиалиний". Как пишет 15 августа РИА Новости, борт был застрахован в компании "Альфа-страхование".

Экипаж будет представлен к государственным наградам — подготовить документы предложил премьер-министр Дмитрий Медведев.

«Очевидно, что действия экипажа заслуживают самой высокой оценки. По итогам рассмотрения этой ситуации необходимо будет, видимо, подготовить документы о том, чтобы их представить к наградам государственным, – сказал Медведев нa заседании правительства. – Понятно, там будут работать комиссии, которые должны выяснить, что произошло и из-за чего. Но в любом случае то, что вот в таких весьма сложных условиях удалось посадить самолет, – это, безусловно, такое очень хорошее событие».

Напомним, что к медикам обратились 55 пассажиров аэробуса, севшего в поле. Шестеро госпитализированы. Всего в Крым из Жуковского летело 226 пассажиров, в том числе 41 ребенок. В турбины при взлете попала стая чаек, что вызвало отказ двигателей.