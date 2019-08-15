К медикам обратился каждый третий из находившихся на борту аэробуса «Уральских авиалиний»

74 пассажира самолета «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку близ аэропорта Жуковский в Подмосковье, обратились к медикам за помощью в течение дня 15 августа. При этом в стационаре оставлен только один человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в медицинских службах.

«За медицинской помощью обратились 74 человека, в больнице остается один пострадавший», – приводит полученную информацию агентство.

Ранее публиковалась информация о 55 пострадавших и 6 госпитализированных. До этого упоминалось, что на больничной койке оказалась 69-летняя женщина.

Если учесть, что на борту всего было 233 человека, то получается, что те или иные травмы получил каждый третий.