К медикам обратился каждый третий из находившихся на борту аэробуса «Уральских авиалиний»
74 пассажира самолета «Уральских авиалиний», совершившего жесткую посадку близ аэропорта Жуковский в Подмосковье, обратились к медикам за помощью в течение дня 15 августа. При этом в стационаре оставлен только один человек.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник в медицинских службах.
«За медицинской помощью обратились 74 человека, в больнице остается один пострадавший», – приводит полученную информацию агентство.
Ранее публиковалась информация о 55 пострадавших и 6 госпитализированных. До этого упоминалось, что на больничной койке оказалась 69-летняя женщина.
Если учесть, что на борту всего было 233 человека, то получается, что те или иные травмы получил каждый третий.
Справка:
Напомним, в Крым из Жуковского летело 226 пассажиров, в том числе 41 ребенок. В турбины при взлете попала стая чаек, что вызвало отказ двигателей. Борт экстренно посадили, убрав шасси, в кукурузном поле неподалеку от аэродрома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии, а в Кремле, наоборот, готовы наградить пилотов, не допустивших разрушения аэробуса и гибели людей.