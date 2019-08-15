В День археолога объявлено о «заморозке» трамвайного движения на Среднеохтинском из-за раскопок города Ниена
ГУП «Горэлектротранс» 15 августа предупредил о закрытии трамвайного движения на двух участках. На них идёт ремонт, и на одном из них ситуацию осложняет история.
В связи с работами по ремонту трамвайных путей с 5:00 17 августа до 5:00 19 августа закрывается трамвайное движение по Тихорецком проспекту у Северного проспекта. А закрытие трамвайного движения на Среднеохтинском проспекте от Красногвардейской площади до Конторской улицы продлевается до 4:50 1 сентября из-за проведения археологических раскопок.
Вернуть трамваи на Среднеохтинский изначально планировалось 2 августа, но, как рассказывала «Фонтанка» 1 августа, во время работ открылись фрагменты фундаментов зданий XVII века – они признаны частью объекта археологического наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2)».
Чтобы дать археологам время, открытие трамвайного движения перенесли сначала на 10 дней, а сегодня, в День археолога, стало известно о паузе до осени.
Справка:
Капитальный ремонт трамвайных путей на Среднеохтинском проспекте по заказу СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» ведет АО «СтройИнвест». Работы будут выполнены на участке от Красногвардейской площади до Крюковой улицы. Согласно госконтракту, они должны завершиться 15 октября 2020 года.