В День археолога объявлено о «заморозке» трамвайного движения на Среднеохтинском из-за раскопок города Ниена

ГУП «Горэлектротранс» 15 августа предупредил о закрытии трамвайного движения на двух участках. На них идёт ремонт, и на одном из них ситуацию осложняет история.

В связи с работами по ремонту трамвайных путей с 5:00 17 августа до 5:00 19 августа закрывается трамвайное движение по Тихорецком проспекту у Северного проспекта. А закрытие трамвайного движения на Среднеохтинском проспекте от Красногвардейской площади до Конторской улицы продлевается до 4:50 1 сентября из-за проведения археологических раскопок.

Вернуть трамваи на Среднеохтинский изначально планировалось 2 августа, но, как рассказывала «Фонтанка» 1 августа, во время работ открылись фрагменты фундаментов зданий XVII века – они признаны частью объекта археологического наследия «Центральная часть города Ниена (Охта 2)».

Чтобы дать археологам время, открытие трамвайного движения перенесли сначала на 10 дней, а сегодня, в День археолога, стало известно о паузе до осени.