Агентство Fitch подняло рейтинги «Газпрома» и «Газпром нефти»

Международное рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) в иностранной валюте «Газпрома» и «Газпром нефти» до BBB с BBB-, прогноз по рейтингам стабильный.

Как сообщает 15 августа агентство, рейтинги "Газпрома" ограничиваются рейтингами РФ, они были пересмотрены агентством в сторону повышения ранее.

«Мы оцениваем рейтинг собственной кредитоспособности "Газпрома" на уровне "a-", принимая во внимание сильные операционные и финансовые показатели, а также страновые риски и риски в сфере корпоративного управления», – объяснили в Fitch

Рейтинги "Газпром нефти" приравниваются к рейтингам "Газпрома" – ее материнской компании.