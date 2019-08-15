Уфимская дознавательница требует от бывших коллег за насилие 100 млн

Заявившая об изнасиловании дознавательница из Уфы потребовала от подсудимых 100 млн рублей в качестве компенсации. За полгода ее требования выросли больше чем в три раза.

Как сообщает «Лента.ру», гражданский иск был заявлен на заседании в Кировском суде Уфы 15 августа. Еще в январе сообщалось, что потерпевшая намерена заявить иск на 30 млн компенсации морального ущерба.

Заседание проходит в закрытом режиме, адвокат одного из подсудимых утверждает, что показания дознавательницы в суде и на стадии следствия отличаются.

23-летняя женщина заявила об изнасиловании после ночной смены в отделе полиции 30 октября прошлого года. Обвиняемыми по делу проходят начальник отдела подполковник Эдуард Матвеев, руководитель ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району майор Павел Яромчук. Все проходящие по делу лица в ту ночь не были трезвы, за что уволены были не только предполагаемые насильники, но и их жертва. Вину стражи правопорядка не признают.