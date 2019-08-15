Клубный дом «Б57» аккредитован еще одним банком

ГК "КВС"

Жилой комплекс бизнес-класса «Б57» в Московском районе от ГК «КВС», продажи в котором стартовали в этот понедельник, аккредитован еще одним банком. Ипотеку на квартиры в комплексе теперь можно получить в банке «Открытие» по ставке от 8,9% годовых.

Ставка от 9% годовых доступна при условии первого взноса 20% и более, суммы кредита от 4 млн рублей и быстром выходе на сделку, при условии оформления онлайн-заявки. При сумме кредита менее 4 млн рублей действует ставка от 9,2% годовых. Сумма кредита — от 500 000 до 30 000 000 рублей РФ, срок кредитования от 3 до 30 лет. Подробнее здесь

«Для зарплатных клиентов банка «Открытие» первый взнос может составлять от 15 до 20%. В таком случае банк предложит ставку 9,7%. Возможно также оформление ипотеки по 2 документам с первым взносом от 40% и ставкой от 9,7% годовых или 9,5%, если сумма кредита превысит 4 млн рублей, а кредитный договор будет подписан в течение 30 дней с даты одобрения. Сумма кредита в таком случае от 500 000 до 15 000 000 рублей», – отметил Иван Соколов, руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «КВС».

Напомним, продажи квартир в клубном доме Б57 были открыты 12 августа. На сегодняшний день покупателям доступны программы ипотеки от двух банков: «Открытие» и «Уралсиб». Возможно также оформление рассрочки от застройщика с ежемесячными или ежеквартальными платежами сроком до мая 2022 года.

Клубный дом Б57 возводится в исторической части Московского района, на Благодатной улице, в нескольких минутах ходьбы от двух станций метро «Парк Победы» и «Электросила» и всего в 300 метрах от Московского парка Победы. В трех парадных 9-этажного дома запроектировано всего 150 квартир, от однокомнатных до четырехкомнатных, предусмотрен двухуровневый подземный паркинг с доступом на лифте. Первый этаж займут коммерческие помещения.

Квартиры выполнены в соответствии с требованиями сегмента «бизнес»: потолки 2,9 метров, увеличенные окна высотой 1,8 м, гардеробные и места для встроенных систем хранения, балконы с панорамным остеклением, современные инженерные решения. Жилье будет передаваться владельцам с предчистовой отделкой.

Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на конец 2021 года. Стоимость квартир сегодня начинается с отметки 7,3 млн рублей.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

ПАО «Банк Уралсиб» Лицензия Банка России №30

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