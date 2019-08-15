Бизнесмен Калви остается под домашним арестом. Некоторые ограничения для него сняли

Мосгорсуд признал законным постановление о продлении домашнего ареста до 13 октября основателю фонда Baring Vostok.

«Постановление Басманного суда о продлении меры пресечения в виде домашнего ареста оставлено без изменений», – цитирует 15 августа решение столичного суда «Интерфакс».

При этом с бизнесмена сняли несколько наложенных ранее ограничений. В частности, запрет «покидать и менять без письменного разрешения следователя и контролирующего органа место проживания» был снят. Кроме того, из резолютивной части пропала ссылка на запрет общения «без письменного разрешения следователя с любыми лицами, не являющимися свидетелями, потерпевшими, обвиняемыми или подозреваемыми по делу».

«Данное постановление не смягчает условий содержания и не меняет его статус, а лишь вносит юридическую грамотность в суть наложенных ранее запретов», – уточнили в пресс-службе Мосгорсуда, добавив, что бизнесмен все равно остается под домашним арестом.

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Ему нельзя покидать жилое помещение без разрешения следователя, а также запрещено общаться в людьми, за исключением адвокатов и близких родственников.

Сегодня, 15 августа, суд выпустил из СИЗО другого фигуранта дела Baring Vostok. Теперь француз Филипп Дельпаль также будет содерждаться под домашним арестом.