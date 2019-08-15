Федерация футбола Нигерии запуталась в цветах украинского флага. Хотя их всего два
Бурю негодования болельщиков сборной Украины по футболу вызвала публикация Федерации футбола Нигерии в «Твиттере». Нигерийцы неправильно отобразили флаг Украины в презентации своего состава на товарищеский матч между национальными командами.
List of invited @NGSuperEagles players for the International Friendly against #Ukraine National Team on September 10, 2019. #SoarSuperEagles #Team9jaStrong pic.twitter.com/hE3A5WQXvx
— The NFF ?? (@thenff) 14. August 2019
Нигерийцы перевернули национальный символ соперника вверх ногами: желтый цвет оказался сверху, а синий – снизу. Украинские любители футбола в комментариях возмутились и потребовали исправить ошибку.
Пост с правильным расположением цветов был опубликован лишь спустя 20 часов. При этом предыдущая запись с ошибкой не была удалена.
Getting ready to soar ??? #SoarSuperEagles #Team9jaStrong #UKRNGA #NGA |September 10th, 2019| Dnipro Arena pic.twitter.com/TGaT9qPeFM
— ?? Super Eagles (@NGSuperEagles) 15. August 2019
Товарищеский матч Украина – Нигерия пройдет 10 сентября в Днепре.