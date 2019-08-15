Федерация футбола Нигерии запуталась в цветах украинского флага. Хотя их всего два

Бурю негодования болельщиков сборной Украины по футболу вызвала публикация Федерации футбола Нигерии в «Твиттере». Нигерийцы неправильно отобразили флаг Украины в презентации своего состава на товарищеский матч между национальными командами.

Нигерийцы перевернули национальный символ соперника вверх ногами: желтый цвет оказался сверху, а синий – снизу. Украинские любители футбола в комментариях возмутились и потребовали исправить ошибку.

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Пост с правильным расположением цветов был опубликован лишь спустя 20 часов. При этом предыдущая запись с ошибкой не была удалена.

Товарищеский матч Украина – Нигерия пройдет 10 сентября в Днепре.