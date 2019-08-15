30 танков Т-80 устроили засаду под Петербургом

Более 30 экипажей танков Т-80 мотострелкового соединения Западного военного округа отработали на тактических полях полигона в Ленинградской области организацию танковых засад, сообщает 15 июля Минобороны России.

"Экипажи боевых машин выполнили ряд упражнений контрольных стрельб, тренируясь в поражении мишеней, имитирующих низколетящие вертолёты, танки, самоходные артиллерийские орудия и другую бронированную технику противника. Танкисты, используя рельеф местности, скрытно выдвинулись на огневые позиции, произвели их инженерное оборудование и маскировку, отработали порядок совершения контрогневых маневров. При проведении занятий основной упор был сделан на слаживание экипажей танков и танковых взводов", – сообщают детали военные.

В Минобороны добавили, что комплексные тактико-специальные занятия с танкистами проводятся на регулярной основе. В ходе занятий отрабатываются вопросы вождения боевых машин, выполнения учебных и контрольных упражнений стрельб, вырабатываются нестандартные тактические приёмы.