Ленобласть встала на паузу. Петербургские застройщики готовятся к отложенному спросу на пригороды

Покупательский интерес к городским локациям девелоперы считают временным. Они запасаются разрешениями на строительство и ждут, когда петербуржцы вернутся к покупкам в Ленобласти.

Строящееся жилье в Петербурге и пригородной зоне подорожало в прошлом году на 8–13% и еще на 4,3–5,1% – в первом полугодии 2019 года. Застройщики убеждены, что благодаря реформе в законодательстве о долевом строительстве стоимость квартир в черте города будет покупателям не по карману. И тогда вновь настанет время проектов за кольцевой.

«Крупные девелоперы всегда стараются диверсифицировать свой портфель, – рассказывает Ольга Трошева, руководитель Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость». – Участки под застройку подбираются, исходя, в том числе, и из класса будущего проекта. Понятно, что большинство участников рынка сейчас обратили свое внимание на объекты в городе, в частности на проекты редевелопмента. Однако большинство из них – это как минимум комфорт-класс, чаще всего так называемый "комфорт плюс", а также сегмент "бизнес". Более дешевые варианты, в сегменте "масс-маркет", представленные, например, в пригородной зоне Ленобласти, будут из предложения постепенно вымываться. Поэтому дальновидные девелоперы запасаются участками, где можно будет построить жилье, в том числе, и в самом недорогом сегменте».

Дешевле на треть

Стоимость жилья в Петербурге и в пригородной зоне различается существенно. Так, по данным «Петербургской Недвижимости», средняя цена за квадрат масс-маркета в пригородной зоне – 73,6 тыс. руб., а в городе – 109 тыс. руб. С учетом мнения экспертов, что после перехода рынка на работу с эскроу-счетами цены продолжат свой рост, доступность городского жилья для покупателей с небольшим бюджетом будет под вопросом.

По мнению Дмитрия Ефремова, руководителя аналитического центра «Главстрой Санкт-Петербург», проекты в пригородной зоне Ленобласти остаются востребованными в связи со сравнительно доступными ценами на жилье. Согласен с ним и Петр Буслов, руководитель группы маркетинга компании ЦДС.