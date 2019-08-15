Фасады Петропавловской крепости впервые в истории очистят воздухом и песком

В Петропавловской крепости начались работы по очистке фасада. Специалисты-реставраторы используют мелкий кварцевый песок и обрабатывают им плиты по особенной технологии.

Как рассказала «Фонтанке» 15 августа пресс-секретарь Музея истории Петербурга Ольга Скоробогатова, работы завершатся к 1 сентября. Подобное проделывается впервые.

По данным единой информационной системы госзакупок, на работу потратят 18,8 миллиона рублей, подрядчиком выступает ООО «Краски Города» – единственный участник конкурса, объявленного в июне 2019 года. За тем, что именно будут делать специалисты, проследит фирма «РСК Антик» – эта организация разработала специальную методику реставрации и очистки каменных блоков крепости. Их услуги «по осуществлению авторского и технического надзоров» оцениваются чуть больше, чем в 400 тысяч рублей. Оба подрядчика известны реставрационными работами в центре Петербурга и в пригородах: в частности, «Краски Города» проводили противоаварийные работы у Меншикова бастиона Петропавловской крепости и восстанавливали лепнину на станции метро «Автово», а «РСК Антик», по данным «Делового Петербурга», постоянно участвует в конкурсах на реставрацию фасадов и исторических помещений Мариинского дворца.

«Кварцевый песок очень мелкий, и под очень низким давлением есть возможность осуществлять очень бережную чистку. Мы сегодня видели: всё уходит сразу», – поделилась с корреспондентом «Фонтанки» Ольга Скоробогатова. По её словам, увидеть, где гранит уже обработали струями воздуха с песком, а где нет, получится моментально: он светлеет на глазах. Таким методом реставраторы уберут загрязнения с 7 500 квадратных метров фасада. В последний раз к камням Петропавловки притрагивались лишь в начале 1950-х годов: тогда чистка была выборочной.