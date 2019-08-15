Ставки сделаны!

www.shutterstock.com

Ещё недавно для покупки квартиры большинству россиян приходилось копить средства в течение десятилетий.

Сейчас ипотека – доступная и популярная возможность обзавестись собственным жильём.

По статистике петербургского застройщика ООО «Терминал-Ресурс», ведущего комплексное освоение территории в Пушкинском районе, до 70% квартир в новостройках Санкт-Петербурга приобретается с привлечением кредитных средств.

Ипотека – это программа кредитования, при которой кредит выдаётся под залог приобретаемой недвижимости, при регистрации собственности на неё будет наложено обременение. После возврата банку денежных средств с полагающимися процентами обременение снимается. После этого заёмщик получает право распоряжаться собственностью по своему усмотрению: продавать, дарить, сдавать в аренду.

Получатель кредита имеет возможность жить в своём жилье вместо того, чтобы платить за аренду, постепенно выплачивая сумму долга. Цена квартиры, как и платежи за неё, зафиксированы, в то время как стоимость аренды может расти.

Приобретение квартир в малоэтажных жилых комплексах «Образцовые кварталы» строительной компании «Терминал-Ресурс» возможно с привлечением кредитных средств банков, их перечень на сайте застройщика: www.devcent.ru.

Основные характеристики ипотечной программы – сумма займа и первоначального взноса, процентная ставка, период погашения, от этого зависит размер ежемесячного платежа. При условии хорошей кредитной истории и постоянного дохода сегодняшние ставки дают возможность обзавестись жильём даже тем, кто думает, что не может себе этого позволить. Большинство программ предусматривают первоначальный взнос в размере 10-15%. Однако есть банки, выдающие ипотеку без первоначального взноса. Появилось программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей, в которых второй и последующие дети родились в 2018 год и позже. Кроме того, сейчас возможно засчитать в качестве первоначально взноса материнский капитал.

Получить бесплатную консультацию специалиста по ипотечному кредитованию, подобрать оптимальную программу с учётом состава семьи, возраста, дохода, наличия льгот можно в отделе продаж застройщика «Терминал-Ресурс»: Санкт-Петербург, ул. Кокколевская, д.1, БЦ «Перспектива» (рядом с ЖК «Образцовые кварталы»), тел. +7 (812) 7-19-19-19, www.devcent.ru.

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой комплекс "Образцовый квартал", жилой комплекс "Образцовый квартал 2", жилой комплекс "Образцовый квартал 3", жилой комплекс "Образцовый квартал 4", жилой комплекс "Образцовый квартал 5", жилой комплекс "Образцовый квартал 6" – застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya