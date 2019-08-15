В Сестрорецке лиса провожает электрички и приходит к местным столоваться

Лисицу заметили жители Сестрорецка на платформе «Александровская». Видео с рыжей опубликовано в социальной сети 15 августа.

На кадрах зверь по ступеням взбирается на железнодорожную платформу, перебегает пути, затем пересекает Приморское шоссе. В комментариях местные жители пишут, что появление лисиц в этих местах — не редкость. К кому-то лесные гости заглядывают во двор, а у кого-то даже воруют кур из хозяйства.

«Ко мне практически каждый день ходит лиса столоваться», — написал один из пользователей. Ранее лисиц видели в Приморском районе Петербурга. Звери теснят собачников и рыбаков, развлекают водителей на Мебельной улице.