Пулково поборется с любителями скрывать номера. Их не пустят к терминалу

Машины со скрытыми номерами не смогут подъезжать к пассажирскому терминалу аэропорта Пулково: система просто не откроет шлагбаум. Управляющая компания «Воздушные ворота Северной столицы» вводит ограничения с 15 августа из-за водителей, которые паркуются по всей проезжей части, создают пробки и при этом не боятся быть узнанными.

Как следует из объявления, размещённого на сайте петербургского аэропорта, сотрудники надеются уменьшить количество нелегально припаркованных такси у терминалов и разгрузить территорию. По словам заместителя гендиректора по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью Дениса Павшинского, именно водители со скрытыми или нечитаемыми номерами чаще других бесплатно остаются на стоянке гораздо больше разрешённых 15 минут и мешают пассажирам.

Сейчас свободно заехать на территорию аэропорта и припарковаться можно на четверть часа, повторно воспользоваться опцией получится спустя 30 минут.