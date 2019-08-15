Под Петербургом самосвал выгрузился, опрокинувшись на обочину. Водителям легковушек вызывали медиков

О серьёзных авариях в окрестностях Санкт-Петербурга 15 августа сообщают очевидцы.

В Зеленогорске, на пересечении Приморского шоссе и Широкой улицы, столкнулись два легковых автомобиля. Водителя «Лады» госпитализировали на машине скорой помощи, сообщил читатель «Фонтанки».

На место ДТП на пересечении трассы А-120 «Южное полукольцо» и Гостилицкого шоссе прибыли две кареты скорой помощи. Судя по фотографиям в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», две легковушки получили сильные повреждения. Очевидец отмечает, что светофор на этом перекрёстке не работает, а федеральная трасса А-120 здесь «теряет почему-то свой приоритет над региональной, водители, привыкшие к приоритету за сотню км/ч, едут и не видят знаков, вдруг поменявших их приоритет».

Реклама



Авария на 8-м километре дороги Санкт-Петербург — посёлок имени Свердлова, судя по всему, обошлась без серьёзных травм. Там грузовик «прилёг, заодно и выгрузился», иронизируют в «ДТП и ЧП». «Видать, превысил скорость на повороте», – предполагает очевидец.