Фигуранта дела Baring Vostok выпустили из СИЗО. Ранее следствие боялось побега француза из России

Московский суд перевел под домашний арест гражданина Франции и партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля.

«Выслушав мнения сторон, суд удовлетворил просьбу защиты обвиняемого Дельпаля об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест», – цитирует 15 августа заявление судьи Анатолия Королева ТАСС.

По его словам, француз пробудет под домашним арестом до 13 октября. В этот период ему запретили общение с другими фигурантами, а также свидетелями и потерпевшими. Кроме того, партнеру инвестиционного фонда нельзя будет использовать телефон и другие средства связи.

Ранее суд отказывался отправить под домашний арест Дельпаля, так как, по версии следствия, он мог скрыться за пределами России. При этом меру пресечения в виде домашнего ареста избрали для других фигурантов, например основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.

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Во время нахождения в СИЗО «Лефортово» к французу приезжал бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. Дельпаль посетовал, что два месяца с ним не проводятся следственные действия.

Кроме того, сегодня, 15 августа, Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 13 октября основателя фонда Майкла Калви.