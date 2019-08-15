Происшествия
Фигуранта дела Baring Vostok выпустили из СИЗО. Ранее следствие боялось побега француза из России
Московский суд перевел под домашний арест гражданина Франции и партнера инвестиционного фонда Baring Vostok Филиппа Дельпаля.
«Выслушав мнения сторон, суд удовлетворил просьбу защиты обвиняемого Дельпаля об изменении меры пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест», – цитирует 15 августа заявление судьи Анатолия Королева ТАСС.
По его словам, француз пробудет под домашним арестом до 13 октября. В этот период ему запретили общение с другими фигурантами, а также свидетелями и потерпевшими. Кроме того, партнеру инвестиционного фонда нельзя будет использовать телефон и другие средства связи.
Ранее суд отказывался отправить под домашний арест Дельпаля, так как, по версии следствия, он мог скрыться за пределами России. При этом меру пресечения в виде домашнего ареста избрали для других фигурантов, например основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви.
Во время нахождения в СИЗО «Лефортово» к французу приезжал бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов. Дельпаль посетовал, что два месяца с ним не проводятся следственные действия.
Кроме того, сегодня, 15 августа, Мосгорсуд оставил под домашним арестом до 13 октября основателя фонда Майкла Калви.
Справка:
13 февраля СК России сообщил, что возбудил уголовное дело о хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». По версии следствия, Майкл Калви и другие обвиняемые похитили 2,5 млрд руб. в результате сделки по передаче 60% доли в принадлежащей Калви компании International Financial Technology Group в счёт погашения долга «Первого коллекторского бюро» перед банком «Восточный». Следствие считает, что стоимость акций не превышала 600 тыс. руб., тогда как защита настаивала на справедливой оценке в 3 млрд руб.