Суд снял с муниципальных выборов лидера штаба Навального в Петербурге

Ленинский районный суд 15 августа снял с выборов в муниципалитет «Екатерингофский» лидера петербургского штаба Алексея Навального в Петербурге Александра Шуршева. Регистрации по решению того же суда ранее лишились еще 11 кандидатов, поддержанных штабом Навального и «Яблоком» в этом муниципалитете.

С требованием снять оппозиционных кандидатов с выборов в суд обратились их конкуренты от «Единой России». Они сочли, что выдвиженцы принесли в муниципальный избирком свои документы после того, как предусмотренный срок истек. Но этот срок продлила своим решением петербургская избирательная комиссия. Продлить его ей пришлось из-за того, что «Екатерингофский» объявил выборы тайно и о том, что период подачи документов стартовал, кандидаты не знали.

По тем же самым основаниям Ленинский суд снял и кандидатов от ЛДПР, выдвинувшихся в «Екатерингофском», в том числе Викторию Дацик – супругу бойца без правил Вячеслава Дацика. Фактически суд тем самым признал незаконным решение городского избиркома, однако его представители ни на одно заседание, посвященное отмене регистрации кандидатов в «Екатерингофском», не пришли.

За пассивность в отстаивании своей позиции петербургскую комиссию уже раскритиковали в Центризбиркоме. Накануне зампред ЦИК Николай Булаев указал председателю горизбиркома Виктора Миненко, что бездействовать в этой ситуации – значит «играть в административный ресурс». В петербургской комиссии ссылаются на занятость юристов.