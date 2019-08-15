Номер на форме крупным шрифтом — петербургский депутат написал законопроект, деанонимизирующий силовиков

На юридическое заключение в петербургский ЗакС направлен проект закона, который отменит анонимность силовиков, работающих на протестных митингах. Об этом 15 августа «Фонтанке» сообщил автор документа — глава фракции «Яблоко» в петербургском ЗакСе Борис Вишневский.

Депутат предлагает внести изменения в два федеральных закона: "О полиции" и "О войсках национальной гвардии Российской Федерации", которые обяжут размещать на форме сотрудников, работающих на массовых акциях, индивидуальный номер, выполненный шрифтом с высотой цифр не менее 10 cантиметров. Номер должен быть продублирован и на защитном шлеме — там шрифт должен быть высотой не менее 5 сантиметров.

«Этот закон нужен для граждан, которые должны иметь право установить, кто их избивал или задерживал, — чтобы добиться проверки законности этих действий и наказания в случае установления нарушений закона. Это не значит, что идентификационные номера должны быть в открытом доступе, но полиция и Росгвардия будут обязаны предоставить по этому номеру информацию об этом человеке по запросу суда, следователя, прокурора, омбудсмена или иного должностного лица, ведущего проверку», — пояснил Борис Вишневский «Фонтанке».

Депутат подчеркнул, что нововведение необходимо и самим полицейским и росгвардейцам, чтобы избежать появления злоумышленников в форме без опознавательных знаков, которые могут своими действиями провоцировать массовые беспорядки и насилие, а также чтобы не возникало ситуаций, когда кого-то из силовиков подозревают в превышении полномочий и деанонимизируют без оснований.

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Борис Вишневский также сообщил, что направил законопроект в аппарат сенатора Владимира Лукина, который с 2004-го по 2014 год являлся уполномоченным по правам человека в РФ.

Напомним, что общественная дискуссия о необходимости введения индивидуальных опознавательных знаков на форме сотрудников полиции возникла после того, как в сети появился видеоролик, на котором полицейский в маске бьет кулаком Дарью Сосновскую, задержанную на несанкционированной акции 10 августа в Москве. Видео вызвало широкий общественный резонанс, а в телеграм-каналах распространили фото полицейского, который якобы ударил Сосновскую. ГУ МВД по Москве опровергло причастность данного сотрудника к инциденту и начало служебную проверку случившегося.