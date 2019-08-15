На Пулковском горел склад с пивом и воблой. Пропан отбили пожарные

Склад, который выгорел в промзоне на Пулковском шоссе, занимали производители пива и рыбы. Он чуть не взлетел на воздух.

Как сообщил на месте начальник управления пожаротушения ГУ МЧС по Петербургу Сергей Лаврухин, принадлежит помещение ООО «Премиум», здания на Пулковском шоссе, дом 103, занимает ряд арендаторов, там же находятся их производства. Лаврухин уточнил, что сгорели не только пиво и рыба, но и холодильники со станками.

Из здания, по уточненной информации, вовремя вынесли 30 баллонов с пропаном. На свежий воздух пришлось выйти жителям соседнего дома, куда едкий запах доносило ветром. Спасатели прошлись по всем квартирам и убедились, что все жильцы в порядке.

Площадь пожара, как сообщалось ранее, составила тысячу квадратных метров – по 500 на первом и втором этажах. Персонал эвакуировался самостоятельно еще до приезда пожарных. В настоящее время открытый огонь потушили, сотрудники МЧС проливают конструкции.