Защитник «Зенита» Маммана уйдет в другой клуб. Его подвело здоровье

Защитник футбольного клуба «Зенит» Эмануэль Маммана в ближайшее время сменит место работы. Как написал авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио в Twitter, 23-летний аргентинец намерен перейти в итальянский клуб «Сассуоло».

Маммана стал игроком «Зенита» 31 июля 2017 года. Петербуржцы купили его у «Лиона» за 16 млн евро. Всего защитник сыграл за «Зенит» в 38 матчах. 26 из них (все в стартовом составе) пришлись на первый сезон (2017/18) аргентинца в составе сине-бело-голубых. Уже в сезоне 2018/19 Маммана из-за проблем со здоровьем сыграл всего в 11 матчах (8 в старте).

В сезоне 2019/20 на его счету всего одна встреча, в которой он провел лишь 18 минут, выйдя на замену.

Сайт transfermarkt.com оценивает текущую трансферную стоимость Мамманы в 10 млн евро. По условиям трансферного соглашения между «Зенитом» и «Лионом», французский клуб получит 20% от суммы перепродажи аргентинца.