Великобритания заподозрила РФ в намерении повредить подводные кабели. Теперь России нельзя покупать британские подлодки и аппараты

Британское управление по контролю за экспортом заявило об «угрозе» со стороны России функционированию подводных кабелей, поэтому британская сторона вводит запрет на экспорт в РФ погружаемых аппаратов и оборудования.

«Великобритания вводит контроль за экспортом подводных судов, соответствующего оборудования, а также программного обеспечения и технологий в Россию. Он вступает в силу с 14 августа 2019 года», – сообщается в заявлении управления по контролю за британским экспортом.

Причиной новых ограничений названы «определенные возможности» России «выявлять, получать доступ и повреждать подводные кабели связи». По версии британской стороны, действия России могут представлять «угрозу национальной безопасности» королевства.

«Контроль распространяется только на экспорт в Россию», – особо подчеркивается в заявлении ведомства.