Медведев подписал федеральную стратегию развития экспорта услуг до 2025 года

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал федеральную стратегию развития экспорта услуг до 2025 года и план её реализации, сообщает 15 августа пресс-служба российского Белого дома.

Цель среднесрочного плана – создать предпосылки для повышения конкурентоспособности российских услуг на глобальных рынках и формирования в России привлекательных условий на основе подходов к регулированию и налогообложению экспортной деятельности, говорится в пояснительной записке к документу. Он подготовлен Минэкономразвития России в рамках федерального проекта «Экспорт услуг» национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

В задачи стратегии входит: определение конкурентного потенциала и перспективных направлений для развития российского экспорта услуг по видам услуг, формирование системного подхода по устранению барьеров и проблем в сфере экспорта услуг, определение приоритетов и задач по поддержке и расширению экспорта услуг, мотивации экспортеров.

"Стратегия направлена на создание условий по обеспечению устойчиво высоких темпов роста экспорта услуг для достижения к 2025 году его объёма в 100 млрд долларов США в год", – добавлено в сообщении.