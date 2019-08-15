Спасатели укротили огонь на Пулковском шоссе. Ранг пожара понижен

Возгорание в складском помещении на Пулковском шоссе в Петербурге локализовано. О ликвидации открытого горения сообщает пресс-служба городского управления МЧС 15 августа.

Ранг пожара понижен до 1-бис. Огонь охватил площадь в тысячу квадратов, из производственного здания успели вынести 15 взрывоопасных баллонов.

Пожар возник на Пулковском шоссе, 103, литера Л. По данным СПАРК, ранее такой юридический адрес указывала компания ООО «Северная Волна». Там же зарегистрировано ООО «СРК». Обе компании занимаются переработкой рыбы. Дозвониться до обеих организаций «Фонтанке» не удалось.