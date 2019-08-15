Август – сезон тихой охоты для моста на Боровой. Двое пойманы разом

Мост на Боровой улице, номер первый в составленном «Фонтанкой» списке собратьев моста глупости, отличился второй раз за декаду. Сегодня, 15 августа, он поймал двух «зайцев» одновременно.

Сразу два грузовика застряли под железнодорожным мостом на выезде к Рыбинской улице и Витебскому проспекту, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Эта дорожная конструкция действительно часто «попадает» в ДТП. Предыдущая «охота» прошла успешно 7 августа, когда мост на Боровой аккуратно прижал кабину тягача. Видео размещали телеграм-канал «Мегаполис» и «Мост глупости» «ВКонтакте».

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До этого «Фонтанка» рассказывала о «раздевшейся» фуре 10 июня. В прошлом году благодарные петербуржцы посвятили мосту на Боровой стихотворение.

Что касается самого моста глупости с Софийской улицы, 170-я машина не прошла под ним 29 июля, ровно на следующий день после того, как он в своём твиттере попросил водителей быть осторожнее, чтоб к его 10-летию 2 сентября было не больше 170 «побед».