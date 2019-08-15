Зима близко. Рядом с площадью Победы «выпал» снег

фото: Сергей Булганин

О скоротечности лета напомнили жителям Петербурга сугробы в Московском районе днем 15 августа. Снег аккуратно выложили вдоль обочины.

Фотографии с Краснопутиловской улицы «Фонтанке» показал местный житель. Почувствовать прохладу можно напротив 98-го дома. Кроме снега на газоне уложены мешки, вероятно, в них его и привезли. Процесс разгрузки горожане не застали, кто умудрился сохранить сугробы до середины августа и почему решил избавиться от снега именно сейчас — неизвестно.