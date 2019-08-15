Макгрегор врезал пожилому посетителю бара за отказ пить с ним виски

Бывший чемпион UFC ирландский боец ММА Конор Макгрегор оказался замешан скандале с нападением на пожилого мужчину. Как сообщает TMZ Sports инцидент произошел еще в апреле в баре The Marble Arch Pub в Дублине, однако информация о нем попала в прессу только сейчас.

Макгрегор внезапно посетил питейное заведение и решил угостить всех посетителей собственным виски Proper Twelve. Один пожилой мужчина отказался, тогда Макгрегор настоятельно предложил ему выпить, поставив перед ним стакан. Однако тот был непреклонен.

Эта ситуация взбесила Конора, и спортсмен ударил пожилого мужчину в голову. Бойца тут же подхватили за руки его приятели и вывели на улицу. Пострадавший обратился в полицию, однако информации о последствиях для Макгрегора нет.

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Напомним, последним соперником Макгрегора стал российский боец Хабиб Нурмагомедов. 6 октября 2018 года Хабиб победил Конора удушающим приемом. Затем российский боец выпрыгнул за пределы октагона и инициировал массовую драку в зрительном зале со сторонниками Макгрегора.

С тех пор постоянно ходили разговоры о бое-реванше между ними. 26 марта Макгрегор написал, что завершает карьеру. Однако он не в первый раз делает подобное заявление. В 2016 году также в твиттере ирландец уже сообщал, что завершает карьеру после проигрыша Нэйту Диасу. Однако затем он не только вернулся, но и взял у того реванш.