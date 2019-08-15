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Общество
15.08.2019 14:34
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ВЦИОМ: Половину семейного дохода кредиторам отдаёт каждый седьмой из должников

В наличии непогашенного кредита государственным социологам признался каждый второй россиянин (51%). Из них каждый третий отдаёт кредиторам ежемесячно до 20% всех семейных доходов. Каждый шестой (16%) гасит кредиты третью своих заработков. Половину семейного дохода (от 41% до 50%) за возможность купить желаемое здесь и сейчас отдаёт каждый седьмой гражданин РФ (13%). Об этом 15 августа сообщает ВЦИОМ.

Есть и те, кто в буквальном смысле работает на долги. Все ежемесячные доходы уходят на погашение кредитов у каждого пятидесятого участника исследования (2%).

Большинство заёмщиков (66%) утверждают, что не испытывали трудности с выплатами в последний год. Каждый третий (33%) посетовал, что отдавать долги в последние 12 месяцев ему было нелегко.

В успешное завершение общения с кредиторами верит шесть из десяти россиян (60%). Треть респондентов (34%) говорят, что погашение кредита приведёт к существенным сложностям. Каждый двадцать пятый (4%) признал, что «скорее всего, не сможет выплатить кредит».

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ВЦИОМ

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Пессимистичные настроения сопоставимы с кризисным 2009 годом, отметил генеральный директор Фонда ВЦИОМ Константин Абрамов.

«Кредитное настроение россиян в целом оптимистичное. Подавляющее большинство (86%) респондентов говорят, что смогут выплатить кредит, лишь треть из них (34%) сможет, но с большим трудом. Единственное – за два года среди заемщиков на 12% вырос процент тех, кто считает, что с трудом может рассчитаться по кредиту. И схожие настроения среди этой группы были и в 2009 году. Также с 2009 года не меняется процент тех, кто считает, что не сможет выплатить кредит. Их стабильно всего 4%», – пояснил эксперт.

В начале августа ВЦИОМ сообщал, что в основном в заемщиках в России числятся граждане до 44 лет и жители сёл.  При этом менее всего в любви к кредитам замечены москвичи и петербуржцы.

В конце июля глава Минэкономразвития Максим Орешкин предупредил о проблеме закредитованности россиян. По его словам, она неминуемо «взорвётся» в 2021 году.

«По нашим оценкам, в 2021 году она (проблема закредитованности россиян. – Прим. ред.) в любом случае взорвется, мы до 2022 года уже не дотянем», – заявлял член кабинета министров.

Тогда же вступил в силу закон, который в мае подписал президент Путин, по которому россияне смогут брать ипотечные каникулы на срок до шести месяцев. Сократить или приостановить платежи смогут заемщики, которые оказались безработными, получили инвалидность или же временную нетрудоспособность при условии, что такая ситуация продолжается более двух месяцев. Кроме того, поблажками с погашением кредитов могут воспользоваться граждане, у кого упали доходы или же увеличилось число иждивенцев. Приостановка выплат не будет считаться просрочкой, но общая сумма по процентам возрастет.

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В июне Центробанк сообщил, что в Петербурге количество потребительских кредитов выросло за год на 0,5%, притом что в целом по стране количество граждан, покупающих в долг, сократилось на 3,3%  – до 1,4 млн таких кредитов.

Сбербанк сообщал, что на выплаты процентов по кредитам у россиян уходит около 7% доходов. Больше всего (39% доходов) россияне тратят на еду.

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