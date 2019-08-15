Из горящего здания на Пулковском шоссе вынесли взрывоопасные баллоны. Площадь пожара выросла до 1000 квадратов

Павел Каравашкин/"Фонтанка.ру"

Площадь пожара в складском помещении на Пулковском шоссе выросла в два раза и составила 1000 квадратных метров. Об этом рассказали в пресс-службе управления МЧС Петербурга 15 августа.

«Осуществлена эвакуация 15 транспортных баллонов с углекислотой. В готовности вертолет Ка-32 с системой горизонтального тушения и вертикального сброса огнетушащих веществ», — добавили в ведомстве.

Смотреть в новом окне ГУ МЧС по Санкт-Петербургу/Анна Изам

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Ранее в МЧС сообщали о привлечении трёх вертолётов на тушение огня. Всего на месте работает 140 человек и 33 единицы техники. Горят складируемые материалы в бумажной и полиэтиленовой упаковке.

Смотреть в новом окне ГУ МЧС по Санкт-Петербургу/Анна Изам

По адресу: Пулковское шоссе, 103, Л, ранее располагалось мясоперерабатывающее производство.