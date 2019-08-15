Нокдаун для мусора. Николай Валуев собирается заниматься вторсырьем в Петербурге

Депутат Госдумы ФС РФ и бывший боксер- супертяжеловес Николай Валуев собирается заниматься проектом по установке экопунктов в Петербурге. По его словам, в Смольном его задумку уже одобрили.

«Моя помощница, вдохновившись практикой Нижнего Новгорода по созданию экопунктов, предложила реализовать такой же проект в Санкт-Петербурге, – написал Валуев в своем аккаунте Instagram 15 августа. – Проект предполагает организацию стационарных пунктов приема вторичного сырья (пластик, металл, макулатура, стекло) от населения. Около 50-200 точек по городу. Их расположение должно быть комфортным, в пешей доступности». Депутат уточнил, что отталкивается от опыта Нижнего Новгорода, который показал, что такие инициативы находят позитивный отклик у населения.

«Вице-губернатор Петербурга Любовь Совершаева поддержала идею и выразила готовность помочь в реализации, – добавил Валуев. – В ближайшее время профильные комитеты займутся разработкой проектов». Оперативно дозвониться до Валуева, чтобы добавить конкретики, не удалось.

По мнению комитета по благоустройству, заявленная мусорная реформа должна увеличить долю переработки отходов в сравнении с прямым захоронением до 38% в 2022 году. Сейчас она составляет лишь порядка 15%. Ранее в Петербурге была запущена программа по установке экобоксов https://www.fontanka.ru/2017/12/01/117/ , куда горожане могут выбросить батарейки, градусники и ртутьсодержащие лампочки.