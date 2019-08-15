Смольный выселил «Золотую богиню» с Садовой и недоделанную сауну с шоссе Революции

Комитет по контролю за имуществом Петербурга освободил принадлежащее городу помещение на шоссе Революции, дом 15, литера А, от незаконного бизнеса.

Как рассказали 15 августа в ведомстве, в подвале жилого многоквартирного дома на площади более 250 кв. м расположились кафе, парикмахерская, а также велся ремонт по организации работы сауны.

В помещениях без согласования пользователем выполнена перепланировка, переустройство.

Ранее город сдал подвал индивидуальному предпринимателю, но в мае текущего года разорвал отношения с бизнесом.

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Также ККИ выселил ювелирный салон из здания на Сенной площади, дом 13, лит. А ( «Доходный дом Н. В. Безобразовой»). Ранее Смольный отдал 150 кв. м ООО «Евробалекс», но в мае 2019 года действие договора прекращено.

Управлявшее салоном ООО «Золотая богиня» добровольно съехать отказалось, и помещение было освобождено сотрудниками ККИ.