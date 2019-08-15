«Петербургская Недвижимость» представляет новый клубный дом у парка Победы

Компания начала продавать квартиры в жилом комплексе «Б57», который расположен в исторической части Московского района, в паре шагов от великолепного парка Победы.

«Б57» — это клубный дом, который строится на тихой и зеленой Благодатной улице. До парка Победы жители смогут дойти всего за 5 минут, а до одноименной станции метро — за 15 минут. Удачная локация позволит быстро добираться до центра: дорога на машине до Сенной площади, набережной Фонтанки и Юсуповского сада займет около 15 минут. Благодаря удобно расположенному выезду на ЗСД автомобилисты смогут без пробок доехать до Васильевского острова или северных районов города.

Рядом с домом уже есть все для шопинга, образования, досуга и развлечений. Московский район — это школы и детские сады, множество кафе и ресторанов высокой кухни, салоны и магазины.

Дом «Б57» великолепно впишется в облик Московского района благодаря архитектуре в неоклассическом стиле и фасадам сдержанных бежево-песочных цветов. Проект рассчитан всего на 150 квартир: это обеспечит жителям приватность и комфорт. Высокие потолки до 2,9 м и большие окна с витражным остеклением подарят ощущение простора и сделают квартиры светлыми. Среди планировок нет студий, зато представлен широкий выбор вариантов от однокомнатных до пятикомнатных евроформата с большой кухней.

«Петербургская Недвижимость» — продавец строящегося жилья в Петербурге и Ленинградской области. Компания сотрудничает с 40 надежными застройщиками и предлагает широкий выбор квартир, а благодаря партнерству с ведущими банками клиенты получают особые условия ипотеки. Услуги по выбору жилого комплекса и планировки, оформлению кредита, страхованию и юридическому сопровождению сделки бесплатны для покупателей.

ЖК "Клубный дом Б57" – застройщик ООО "КВС. НЕДВИЖИМОСТЬ", проектная декларация на сайте https://kvsspb.ru/obekty/zhk-b57/dokumenty/#

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