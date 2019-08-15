К медикам обратились 55 пассажиров аэробуса, севшего в поле. Шестеро госпитализированы

55 человек пострадали при жесткой посадке самолета «Уральских авиалиний» в Московской области 15 августа. Таким образом, обнародованное количество травмированных выросло более чем вдвое.

Обновленную статистику дает ТАСС со ссылкой на подмосковный главк МЧС.

«За медицинской помощью обратились 55 пассажиров самолета, из них 17 детей. Госпитализированы шесть человек», – заявили в ведомстве.

Ранее было известно об одной госпитализированной пассажирке из 23 обратившихся к медикам.

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Напомним, в Крым из Жуковского летело 226 пассажиров, в том числе 41 ребенок. В турбины при взлете попала стая чаек, что вызвало отказ двигателей. Борт экстренно посадили, убрав шасси, в кукурузном поле неподалеку от аэродрома. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии, а в Кремле, наоборот, готовы наградить пилотов, не допустивших разрушения аэробуса и гибели людей.