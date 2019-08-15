Подмосковные фермеры ждут, когда их пустят на поле посмотреть на раздавленные аэробусом початки

Владельцы кукурузы, на которую утром 15 августа приземлился самолёт, не могут оценить ущерб урожаю. В поле работают следователи, фермеров туда пока не пускают.

Как сообщил министр сельского хозяйства Московской области Андрей Разин телеканалу 360, поле засеивала компания «Русмолоко». Пока что фермеров не пускают посмотреть на раздавленную кукурузу, речь о возмещении ущерба также сейчас не идет.

На панорамной съемке поля видно, что кукуруза примята не только там, где приземлялся и остановился самолет. Среди початков также была протоптана дорога, по которой уходили пассажиры, приехали пожарные и медики.

Компания «Русмолоко», сообщается на сайте организации, в первую очередь занимается производством молока, по объему занимая пятое место в России.

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Коммерческий директор компании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов сообщил изданию E1.ru о том, что с экипажа ничего требовать не будут. Самолет принадлежит иностранной компании и был застрахован. Принимать решение о восстановлении аэробуса будут владельцы.

Борт вылетел из Москвы в Симферополь ранним утром 15 августа, при взлете в турбины попала стая птиц, оба двигателя отказали. Экипаж смог посадить аэробус с полными баками так, что все остались целы. В больнице после проверки состояния здоровья 23 доставленных пассажиров на ночь оставили только одну 69-летнюю женщину, ее жизни ничего не угрожает. На борту было 226 человек. Пилотов в Кремле назвали героями и пообещали в скором времени наградить.