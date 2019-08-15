Резвая «Газель» в Красном Селе вытолкнула легковушку на встречку, а сама нашла дерево

«Сложное» ДТП устроил на камеру водитель «Газели», летевший через Красное Село и «игравший в шашки».

Как сообщает «Транспортный коллапс, Красное Село» «ВКонтакте», утром 15 августа на проспекте Ленина, 120, мужчина на грузовике при неудачном обгоне автобуса, как в бильярде, ударил стоявший на поворот попутный «Опель», вытолкнув его на встречную полосу, где «Опель» столкнулся с «Ниссаном Микрой». А сама неуправляемая «Газель», проехав по встречке, врезалась в дерево.

Судя по всему, никто не пострадал. «Все живы-здоровы. Ходят разговаривают», – рассказывает Ксюша.