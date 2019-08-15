На Пулковском шоссе горит 500 квадратов склада. Огонь готовятся тушить с воздуха

Пожару на Пулковском шоссе присвоен второй номер. Огонь охватил 500 квадратных метров производственно-складского сооружения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Петербурга 15 августа.

«Есть угроза распространения огня», — добавили в ведомстве.

Готовятся к вылету два вертолета Ка-32 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Администрация здания заверила, что люди эвакуированы.

К тушению пожара на Пулковском шоссе привлекли 33 расчёта и 140 человек.