Происшествия
На Пулковском шоссе горит 500 квадратов склада. Огонь готовятся тушить с воздуха
Пожару на Пулковском шоссе присвоен второй номер. Огонь охватил 500 квадратных метров производственно-складского сооружения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Петербурга 15 августа.
«Есть угроза распространения огня», — добавили в ведомстве.
Готовятся к вылету два вертолета Ка-32 и вертолет Ми-8 с водосливным устройством. Администрация здания заверила, что люди эвакуированы.
К тушению пожара на Пулковском шоссе привлекли 33 расчёта и 140 человек.