США обвиняют Россию в краже гиперзвукового оружия. Российские разработчики утверждают, что были первыми и красть эти данные нет смысла

скриншот с канала /www.youtube.com/

Обвинения России в краже технологий США по созданию гиперзвукового оружия прозвучали из уст советника президента США по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

«Несмотря на то, что российская экономика примерно сопоставима по масштабам с экономикой Нидерландов, РФ все равно тратит достаточно средств на оборону, чтобы иметь возможность модернизировать ядерный арсенал и разрабатывать новые виды средств доставки (ядерных боеголовок. – Прим. ред.) – ракеты с планирующим гиперзвуковым боевым боком, гиперзвуковые крылатые ракеты, причём, используя при этом технологии, многие из которых были украдены у США», – цитирует Болтона «Интерфакс» в четверг, 15 августа.

О краже американских технологий Джон Болтон заявил, комментируя инцидент в Белом море, когда при испытаниях нового вида российского оружия погибли двое военных и пятеро сотрудников «Росатома» .

Советнику Трампа очевидно, «что что-то пошло не так». По мнению Болтона, происшествие свидетельствует о том, что Россия «пытается произвести технический прогресс в своих возможностях по доставке ядерного оружия». Ранее сам лидер США заявил, что после ЧП в Архангельской области американцы «многое узнали», а взорвалась та самая ракета, которую в 2018 году презентовал Владимир Путин.

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Россия не могла украсть у США технологии гиперзвукового оружия, так как разработала его раньше американцев, заявил в свою очередь военный эксперт, генерал-майор Владимир Дворкин, который ранее руководил 4-м ЦНИИ Минобороны. Именно этот исследовательский институт занимается научным обеспечением развития Ракетных войск стратегического назначения и войск Воздушно-космической обороны.

В комментарии «Интерфаксу» Дворкин пояснил, что планирующий гиперзвуковой аппарат был разработан еще в СССР, когда США не занимались этой проблематикой. Разработки стартовали в 80-е годы как ответ на американскую программу «звездных войн» Рональда Рейгана.

По словам генерал-майора, Россия идёт на равных с США с точки зрения создания образцов нового оружия. «А с точки зрения использования других элементов, например, материалов, электроники – здесь мы, конечно, всегда отставали и вынуждены были компенсировать наше отставание другими методами, в частности, увеличивая массу конструкций», – добавил бывший глава ЦНИИ Минобороны.

О начале серийного производства для РВСН ракетного комплекса «Авангард» с гиперзвуковым боевым блоком президент России Владимир Путин заявил в начале 2019 года. В апреле российский лидер сообщил, что «современными видами вооружения предстоит оснастить» новые атомные подводные лодки и надводные корабли ВМС РФ.

После инцидента в Белом море 8 августа российские власти не раскрывают состав и количество вышедших из подчинения радиоактивных веществ и данные о том, какое изделие взорвалось на плавучей платформе.

Авиационный инженер Марк Солонин в интервью «Фонтанке» заявил, что Россия и США могут намеренно дезинформировать друг друга о современных видах вооружений для стимулирования трат госбюджетов.